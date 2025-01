Ten aktor wcieli się w rolę męża Sidney Prescott w Krzyku 7. Zobacz kto zagra obok Neve Campbell

fot. IMDb

Final girl z serii Krzyk, Sidney Prescott(Neve Campbell), w najnowszej części będzie zamężna, ale jej mężem nie został detektyw Mark Kincaid(Patrick Dempsey) z filmu Krzyk 3, jak spekulowano w internecie. W roli jej małżonka, Marka Evansa, w Krzyku 7 wystąpi Joel McHale, który obecnie pracuje na planie filmu w Atlancie.

McHale dołącza do obsady, w której znajdują się również Courteney Cox i Mason Gooding, wcielający się odpowiednio w postacie Gale Weathers i Chada Meeksa-Martina, a także nowi członkowie: Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner i Anna Camp. Isabel May zagra córkę Sidney Prescott widzianą ostatnio w reboocie serii z 2022 roku, ale szczegóły dotyczące postaci oraz fabuły najnowszej części znanej franczyzy są na razie owiane tajemnicą.

Krzyk 7 - co wiadomo?

Krzyk 7 ma skupić się na Sidney Prescott, w którą wcieli się Neve Campbell. Według nieoficjalnych informacji siódma część ma być początkiem nowej trylogii, a do tego ma nastąpić duży przeskok w czasie.

W filmie nie zobaczymy Melissy Barrery, która została zwolniona z produkcji za komentarz o wojnie między Izraelem a Hamasem. Z kolei Jenna Ortega zrezygnowała z roli ze względu na zapełniony harmonogram - w tym czasie pracuje przy drugim sezonie Wednesday. Na dodatek reżyser Christopher Landon również zrezygnował z projektu, który określił jako praca marzeń, która przerodziła się w koszmar.

Premiera w kinach na całym świecie zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku.