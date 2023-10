Figurant w kinach od 20 października. Najważniejsze informacje

fot. TVP

Figurant, czyli nowy film Roberta Glińskiego o agencie SB, który przez wiele lat inwigilował Karola Wojtyłę, wejdzie na ekrany kin 20 października. Co warto wiedzieć?

Figurant - o czym jest film?

Nowy film Roberta Glińskiego to psychologiczny portret mężczyzny, dla którego obsesją stała się inwigilacja Karola Wojtyły. Dzięki nietypowemu protagoniście film w unikalny sposób pokazuje znane fakty, m.in. walkę o budowę kościoła w krakowskiej Nowej Hucie czy obserwację środowisk kościelnych prowadzoną przez SB.

Figurant – obsada

W filmie Figurant występują m.in.: Mateusz Więcławek, Marianna Zydek, Adrian Brząkała, Zbigniew Stryj, Zuzanna Lit, Krzysztof Wach, Krzysztof Szczepaniak, Szymon Roszak i Maciej Mikołajczyk.

Figurant - nasza recenzja

Figurant w reżyserii Roberta Glińskiego jest interesującym filmem o czasach PRL, bo nie powtarza tego, co widzieliśmy w setkach innych produkcji. Nie mamy jasno rozłożonych pionków na planszy, podzielonych na tych dobrych i tych złych. Umieszczenie w centrum historii pracownika SB z obsesją na punkcie inwigilowania Karola Wojtyły sprawia, że opowieść fascynuje. Pokazuje różne granice moralności i – co chyba jest najważniejsze – członka SB jako człowieka, a nie zło wcielone. Bohater jest na swój sposób ciekawą osobowością. Z jednej strony to mistrz manipulacji, który nie cofnie się przed niczym, z drugiej – kochający mąż, ojciec i przyjaciel. Ogląda się go z niesłabnącym zainteresowaniem.

