Legendarny Doktor Strangelove doczeka się teatralnej wersji. Za spektakl odpowiada twórca Figurantki

Columbia Pictures

Jak donosi portal Deadline, Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę, legendarny film Stanleya Kubricka z 1964 roku, doczeka się wersji teatralnej. Reżyserem spektaklu ma być Armando Iannucci, twórca takich produkcji jak Figurantka, Śmierć Stalina czy Avenue 5. W chwili obecnej szuka on odtwórcy głównej roli, który byłby równie wszechstronny jak gwiazda oryginału, Peter Sellers; przypomnijmy, że aktor sportretował na ekranie trzy postacie, w tym tytułowego naukowca.

Doktora Strangelove po latach uznaje się za jedną z najlepszych produkcji w filmografii Kubricka. Reżyser dwa lata po kryzysie kubańskim znakomicie uchwycił zimnowojenne nastroje i ludzki strach przed światową wojną nuklearną, podchodząc do tak newralgicznych kwestii w jedyny w swoim rodzaju, ironiczny sposób, przepełniając historię wszędobylskim absurdem.

Wiemy już, że rodzina Kubricka udzieliła teatralnemu projektowi błogosławieństwa, udostępniając Iannucciemu materiały archiwalne. Sam reżyser w wywiadzie dla BBC News zapewnia, że chce po prostu zaktualizować opowieść dla współczesnej publiczności:

Wydaje się, że nastał właściwy moment na to, aby przypomnieć ludziom o szalonej logice kryjącej się za niebezpieczną rozgrywką, którą prowadzą supermocarstwa. W tych smutnych czasach nie ma lepszego sposobu na rozweselenie publiczności niż sceniczne przedstawienie o końcu świata. Nie chodzi tu wyłącznie o wojnę w Ukrainie, ale to apokaliptyczne poczucie płynące z globalnego ocieplenia i innych, podobnych kwestii - to wszystko wydaje się trafnym podsumowaniem powiedzenia, że szaleństwo zagląda nam w oczy, jeśli nic z tymi rzeczami nie robimy.

Spektakl Doktor Strangelove zadebiutuje na londyńskim West Endzie jesienią 2024 roku.