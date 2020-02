Flash - zdjęcia z planu 6. sezonu zapowiadają powrót dwóch znanych postaci

Obecnie trwają prace na planie kolejnych odcinków 6. sezonu serialu Flash. Do sieci wyciekły zdjęcia, które przedstawiają znanych już widzom Godspeeda i Hartleya Rathawaya. Pierwszy z nich to złoczyńca, który pojawił się w jednym z odcinków 5. sezonu serialu. To antagonista z przyszłości Nory, jednak Team Flash spotkał również kilku naśladowców tej postaci. Natomiast Hartley pojawił się po raz pierwszy w 2. sezonie. To były fizyk, który pracował z naszymi bohaterami w S.T.A.R. Labs. W pewnym momencie wszedł na drogę zemsty i stał się złoczyńcą znanym jako Szczurołap. Jednak w wyniku nadpisania linii czasowej zaczął współpracować z Team Flash i został ich sojusznikiem. Link do zdjęć z planu jest dostępny poniżej. Nie wiadomo, w którym odcinku pojawią się wspomniane postacie.

NEW BLOG#TheFlash shoots scenes for episode 618 with Grant Gustin and a couple returning SPOILER characters. https://t.co/1gAR0HXSll pic.twitter.com/GShrAoBsDa — Canadagraphs - Paragon of Accurate Spoilers (@canadagraphs) February 15, 2020