Ten aktor pojawi się w drugim sezonie Daredevil: Odrodzenie! Zobaczymy go też w Krzyku 7

Marvel/Disney+

Chociaż serial Daredevil: Odrodzenie jest tuż przed swoją premierą na Disney+, właśnie ogłoszono nową twarz w jego obsadzie. Tego aktora zobaczymy jednak na ekranie dopiero w kolejnym sezonie.

Daredevil: Odrodzenie – kto zagra w drugim sezonie?

Portal Deadline potwierdził, że Matthew Lillard (Five Nights at Freddy's) dołączył do obsady serialu i pojawi się w planowanej kontynuacji. To kolejna z jego nadchodzących ról, bowiem niedawno ogłoszono też jego powrót do franczyzy Krzyku. Tam z kolei wystąpi w siódmym filmie z serii, którego premiera została zaplanowana na rok 2026.

Na razie nie znamy szczegółów dotyczących postaci ani wątków fabularnych, które będą dotyczyły aktora.

fot. Dimension Films // Woods Entertainment

