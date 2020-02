Flash i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach seriali? [ZDJĘCIA]

18 lutego na antenie stacji The CW zadebiutuje 12. odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany A Girl Named Sue. W odcinku Ralph w końcu odnajdzie Sue Dearbon, w którą na ekranie wciela się Natalie Dreyfuss. Jednak jak się okaże sprowadzenie bohaterki do domu nie będzie takie łatwe. W tym czasie Iris będzie miała własne problemy związane z postacią Evy McCulloch granej przez Efrat Dor. W sieci pojawiły się zdjęcia z tego odcinka, które dają pierwsze spojrzenie na wspomniane wyżej, nowe kobiece postaci. Możecie je obejrzeć poniżej.

Natomiast 25 lutego na antenę trafi 5. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow zatytułowany Mortal Khanbat. W nim zobaczymy konflikt Johna Constantine'a i Astry, który wpływa na misje Legend. Bohaterowie trafiają do Hongkongu lat 90. ubiegłego wieku, aby pokonać Czyngis-chana. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia promujące ten epizod.

Flash 6 odcinek 12