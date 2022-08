Gwiezdne Wojny - tak wygląda Leia w sukni ślubnej. Oficjalne grafiki z książki

fot. materiały prasowe

Książka Star Wars: The Princess and the Scoundrel to oficjalna kanoniczna historia, z której dowiemy się, jak wyglądał ślub księżniczki Lei z Hanem Solo. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z Powrotu Jedi, a autorką jest Beth Revis. W niej też wyruszają na miesiąc miodowy podczas rejsu luksusowym statkiem wycieczkowym Halcyon, czyli coś, co istnieje naprawdę i można udać się na jego pokład w Disney World za 6000 dolarów. W książce jednak bohaterowie szybko zdają sobie sprawę, że wojna z Imperium jeszcze się nie zakończyła.

Gwiezdne Wojny - suknia ślubna Lei

Na potrzeby książki przygotowano oficjalne grafiki obrazujące księżniczkę Leię w jej kanonicznej sukni ślubnej. Tak wyglądają szkice koncepcyjne przygotowane dla Variety.

Księżniczka Leia

Na ten moment polska premiera książki Star Wars: The Princess and the Scoundrel nie została ujawniona. Powieści Star Wars trafiają na nasz rynek z opóźnieniem.