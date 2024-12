Serial Nova z nowym showrunnerem. To specjalista od kryminałów

Marvel

Na nowe informacje o produkcji z Novą w roli głównej trzeba było poczekać kilka lat. Niedawno dowiedzieliśmy się, że oficjalnie będzie to serial czerpiący inspiracje z m.in. Star Treka oraz Battlestar Galactica. Pierwotnie do produkcji i napisania scenariusza zaangażowano Sabira Pirzadę, który pisał już scenariusze do Moon Knighta, ale Deadline informuje, że ten został właśnie zastąpiony. Nowym scenarzystą, a jednocześnie showrunnerem kosmicznego serialu MCU został Ed Bernero, który wcześniej pracował nad serialem Zabójcze umysły.

Nova - co wiadomo o serialu?

Brad Winderbaum, prezydent działu streamingu, animacji oraz telewizji w Marvel Studios, potwierdził, że Nova będzie serialem i kosmiczny heros zmierza na mały ekran. Jego słowa można zinterpretować też tak, jakby zapowiadał, że produkcja opowie o więcej niż jednym bohaterze, co sugeruje udział Richarda Ridera oraz Sama Alexandra, choć tu na razie brakuje oficjalnego potwierdzenia, a jego słowa można interpretować w różny sposób. Dodał, że serial będzie czerpać inspirację ze Star Treka oraz Battlestar Galactica.

