Halloween 2020 - najciekawsze tegoroczne przebrania gwiazd

instagram.com/vanessahudgens/

31 października w wielu krajach (przede wszystkim w USA, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii) obchodzone jest Halloween, związany z maskaradą zwyczaj. Odniesienia do tego dnia często możemy zauważyć w kulturze popularnej, i odwrotnie: do kultury popularnej (i nie mamy tu na myśli wyłącznie kina grozy) równie często odnoszą się halloweenowe kostiumy.

Dystans społeczny uniemożliwił gwiazdom huczne imprezowanie, nie skłonił ich jednak do rezygnacji z przebieranek. Poniżej zebraliśmy garść fotografii uwieczniających te gwiazdy, które zdecydowały się na interesujące (pomysłowe, ciekawe lub po prostu zabawne) metamorfozy - mniej lub bardziej widowiskowe. Znajdziecie tu kilka kreacji aktorów, a także innych gwiazd showbiznesu, które swoimi kostiumami nawiązały do kultury popularnej. Oto one: