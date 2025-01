Mroczny i niepokojący Harry Potter. Kultowy reżyser dostał propozycję, ale odmówił!

materiały prasowe

David Fincher jest uważany za kultowego filmowca, który zawsze dostarcza coś wyjątkowego. W wywiadzie z okazji nowego wydania hitu Siedem w wersji 4K ujawnił, że swego czasu otrzymał propozycję wyreżyserowania filmu kinowego z serii Harry Potter. Nie sprecyzował, o którą część chodziło, ale można wywnioskować, że o pierwszą, ponieważ nie doszedł do porozumienia z producentami co do wizji adaptacji książki.

Mroczny Harry Potter

David Fincher mówi wprost: chciał, aby jego wersja była nietypowa, mroczniejsza i utrzymana w stylu czarnej komedii z lat 80. – Withnail i ja. Producenci jednak oczekiwali bardziej tradycyjnej hollywoodzkiej adaptacji skierowanej do szerokiej publiczności.

– Zaproszono mnie na spotkanie i rozmowę o tym, jak zrobiłbym Harry’ego Pottera. Pamiętam, że mówiłem im: "Nie chcę po prostu czystej hollywoodzkiej wersji. Chcę zrobić coś, co wygląda jak Withnail i ja i byłoby upiorne oraz niepokojące”. Oni na to: "My chcemy coś w stylu czasów szkolnych Thoma Browne’a, w klimacie historii o Oliverze Twistcie”.

Thom Browne to znany projektant mody, ale trudno spekulować, dlaczego osoby z Warner Bros. nawiązały do niego w przykładzie przytoczonym przez reżysera.

Przypomnijmy, że tylko jednemu reżyserowi udało się stworzyć poważniejszy i mroczniejszy ton w serii Harry Potter. Wszystko za sprawą Alfonso Cuaróna, który dokonał tego w najlepiej ocenianej trzeciej części zatytułowanej Harry Potter i więzień Azkabanu.

Obecnie David Fincher pracuje dla Netflixa nad serialem osadzonym w świecie Squid Game.