God of War – gwiazda WWE jako Kratos. Zobacz świetny strój na Halloween

God of War to bez wątpienia jedna z najlepszych gier kończącej się generacji konsol. Recenzenci oraz gracze docenili ten tytuł za ciekawą historię, a także ewolucję mechaniki rozgrywki – wprowadzono tu bowiem zupełnie inny gameplay niż w poprzedniczkach. Nic więc dziwnego, że nawet dziś, a więc ponad 2 lata po premierze, tytuł ten wzbudza spore emocje i budzi zainteresowanie. Gwiazda WWE, wrestler Braun Strowman, postanowił na Halloween przebrać się za Kratosa i trzeba przyznać, że wyszło mu to naprawdę świetnie.

Mężczyzna pochwalił się efektem końcowym na swoim Instagramie. W komentarzach nie brak pochwał, a nawet głosów sugerujących, że wrestler powinien zostać zaangażowany do filmu lub serialu na podstawie gry – jeśli taka produkcja kiedykolwiek powstanie.

Przypominamy, że w roku 2021 na rynek ma trafić God of War 2: Ragnarok, kontynuacja produkcji z 2018 roku. Szczegóły na temat rozgrywki i fabuły trzymane są w tajemnicy.