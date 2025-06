Avengers: Doomsday - Alan Cumming o „uzdrawiającym” powrocie do roli Nightcrawlera

Fot. Materiały prasowe

Avengers: Doomsday zgromadzi wiele gwiazd dużego formatu. Do swoich ról powrócą też aktorzy, którzy wcielali się w bohaterów znanych z serii X-Men. Są to m.in. Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops) oraz Kelsey Grammer (Beast). Ponadto zobaczymy również lubianego przez fanów Nightcrawlera, którego ponownie zagra Alan Cumming.

Alan Cumming o powrocie do roli Nightcrawlera

Przypomnijmy, że Nightcrawler Alana Cumminga zadebiutował w X-Men 2 z 2003 roku. We wcześniejszych wywiadach aktor wspominał o złych doświadczeniach z planu, sugerując, że reżyser Bryan Singer nie był kimś, z kim lubił pracować. W najnowszej rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał, że nie spodziewał się, że Marvel do niego zadzwoni z propozycją powrotu do roli, ponieważ mieli już młodszą wersję jego postaci granej przez Kodiego Smit-McPhee'a. Dodał, że przydarzyło mu się to już kilka razy, gdy powstawał remake z kimś młodszym, co było dla niego trochę irytujące.

Ale kiedy poproszono mnie o spotkanie z ludźmi z Marvela, nikt nie wiedział, czy to rzeczywiście Nightcrawler, czy jakaś inna rola. To ciekawe, ponieważ był to jeden z filmów, którego kręcenie wcale nie było świetnym doświadczeniem, a ostatecznie okazał się naprawdę świetnym filmem.

Dodał, że przeżywał okropny czas podczas tworzenia X-Men 2. Każdy na planie tak miał, co nie było przyjemne.

[Marvel] był tego bardzo świadomy. [Film] jeszcze nie jest skończony, ale powrót do czegoś, co nie było najlepszym doświadczeniem i czerpanie z tego przyjemności, jest uzdrawiające. Kiedy pisałem swoją książkę Baggage, zdałem sobie sprawę, że po X-Menach przestałem grać w tego typu większych, blockbusterowych filmach. Przez lata niczego takiego nie robiłem. Celowo odszedłem od tej wielkiej maszyny, ponieważ nie chciałem być jej nieszczęśliwym trybikiem. Powrót do innej atmosfery jest naprawdę miły.

Avengers: Doomsday będzie mieć premierę 18 grudnia 2026 roku.

