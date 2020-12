Kino Atlantic kończy działalność. Jest oświadczenie warszawskiej placówki

fot. facebook.com/kinoatlantic

Pandemia koronawirusa po raz kolejny przypomina o tym, jak fatalny jest 2020 rok. Kina szczególnie to odczuły poprzez zamknięcie spowodowane obostrzeniami i tak też było w wielu krajach świata przez większą część roku. Nie wszystkie kina to przetrwały i nie każde to przetrwa. Jednym z nich jest warszawskie kino Atlantic, które bezapelacyjnie jest miejscem kultowym na mapie tego miasta.

Na oficjalnym fanpage'u na Facebooku napisano, że Viktonex sp. z o.o. przestaje być operatorem kina Atlantic wraz z końcem 2020 roku. A to oznacza, że placówka kulturalna kończy swoją działalność. Można śmiało założyć, że jest to efekt pandemii koronawirusa.

Koniec kina Atlantic