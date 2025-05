fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja CBS podjęła decyzję o skasowaniu serialu Agentka McCall (The Equalizer), który zakończy się na pięciu sezonach. Nie powstanie szósta seria, więc to koniec przygód Robyn McCall, w którą wcielała się Queen Latifah. Według Deadline, producenci nie mają żadnych planów, by szukać nowego domu dla tej produkcji, co oznacza definitywny koniec.

Agentka McCall – jakie są powody skasowania?

Powody są czysto finansowe. Jak informuje Deadline, rozmowy o potencjalnym szóstym i finałowym sezonie trwały miesiącami. Planowano 13 odcinków. Producenci zgodzili się na zmniejszenie budżetu do poziomu, o jaki prosiła stacja. Sama Queen Latifah także przystała na obniżkę swojej gaży. Mimo to CBS ostatecznie zrezygnowało z kontynuacji i nie znalazło miejsca w ramówce na sezon 2025/2026. Innymi słowy – nawet przy ograniczonym budżecie projekt okazał się nieopłacalny. Stacja postawiła na nowe propozycje.

Według Deadline finał aktualnie emitowanego piątego sezonu został przygotowany w taki sposób, by mógł pełnić rolę zakończenia całej historii.

Serial nie jest dostępny w polskich serwisach streamingowych. Emitowany jest na kanale telewizyjnym FX.