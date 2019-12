Lucyfer i inne. Najpopularniejsze seriale 2019 w platformach streamingowych

Lucyfer to najpopularniejszy serial 2019 roku w platformach streamingowych. Nie jest to zaskoczenie, bo premiera zyskała niezwykłą przychylność długoletnich fanów, jak i nowych widzów, którzy po raz pierwszy mieli styczność z przygodami szatana. Do tego 4. sezon, który w 2019 roku miał premierę, zebrał fantastyczne recenzje.

Zestawienie TV Time pokazuje również totalną dominację seriali Netflixa. Na 20 tytułów aż 19 pochodzi właśnie z tej platformy streamingowej. Na podium TOP 3 są jeszcze Stranger Things oraz 13 powodów.

Jedynym serialem nie z Netflixa jest Opowieść podręcznej, która jest produkowana przez amerykańską platformę Hulu. Wciąż cieszy się ta historia wielką popularnością.

Najlepsze seriale 2019 według TV TIME.