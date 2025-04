fot. Warner Bros.

10 dni temu udostępniono fragment nadchodzącego filmu Superman, w którym zobaczyliśmy krótką scenkę z tytułowym superbohaterem, Krypto, Fortecą Samotności i robotami służącymi Człowiekowi ze stali. Fani mają nadzieję, że w Dniu Supermana (18 kwietnia) zostanie zaprezentowany nowy zwiastun. Jednak reżyser zdradził, że nie powinni na to liczyć.

Na zwiastun Supermana musimy poczekać

James Gunn w mediach społecznościowych odpowiedział na pytanie jednego z użytkowników, który dopytywał się o premierę drugiego zwiastuna Supermana.

Właśnie pokazaliśmy pięciominutowy materiał w kinach, więc teraz będzie pauza.

Aktorka o graniu Hawkgirl. Dużo scen z lataniem

W filmie zobaczymy postać Hawkgirl, w którą wcieliła się Isabela Merced. Aktorka w rozmowie z Entertainment Weekly powiedziała, że kostium nie był zbyt wygodny. W swojej wypowiedzi nawiązała również do poprzedniej roli superbohaterki z filmu Madame Web.

Miałam już okazję nosić superbohaterski kostium, co nie sprawiało frajdy. Obcisłość i sposób, w jaki trzeba było sprawić, by wszystko wyglądało fajnie, ale też wyzywająco i płynnie - i to w obcisłym kostiumie, mając na sobie też uprząż... to dużo.

Pomimo dyskomfortu czuła, że to doświadczenie zbliżyło ją do pozostałych członków obsady, ponieważ "wszyscy przechodzili przez to razem". Ochładzali się nawzajem wentylatorami, aby nie było im za gorąca w lato, gdy mieli na sobie uprzęże. Te umożliwiały im kręcenie scen z lataniem, co akurat Merced bardzo się podobało.

Prawie w każdej scenie latam, ale to fajne, ponieważ jestem poszukiwaczką adrenaliny. Lubię być zrzucana z naprawdę dużych wysokości. To właściwie jedna z moich ulubionych rzeczy.

W zwiastunie Hawkgirl pojawiła się w locie tylko przez krótką chwilę, ale z wypowiedzi aktorki wynika, że takich scen powinniśmy oczekiwać więcej.

Superman - premiera 11 lipca 2025 roku.

