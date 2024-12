Członkowie obsady The Boys wrócili na plan! Pierwsze zdjęcie z produkcji 5 sezonu

fot. Amazon Prime Video

Showrunner The Boys, Eric Kripke udostępnił w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z planu nadchodzącego 5 sezonu. Na zdjęciu znalazły się gwiazdy serialu – Antony Starr, Chase Crawford oraz Nathan Mitchell.

The Boys – zdjęcie z planu 5 sezonu

The Boys – co wiadomo o 5 sezonie?

Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu oficjalnych informacji na temat piątego sezonu The Boys. Finałowy sezon ma być szokujący i może zginąć wiele postaci, ponieważ nie będą musiały przeżyć, aby pojawić się w kolejnym sezonie. Showrunner serialu uzasadnia decyzję o zakończeniu serialu w tym momencie faktem, że "nie chce zamienić go w to, co parodiował przez ostatnie pięć lat" – nie będzie więc przeciągania fabuły w nieskończoność. Dodatkowo serial wstępnie był planowany na 5 sezonów, o czym twórca informował już w 2020 roku.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys odbędzie się w 2026 roku. Pierwsze cztery sezony są dostępne na platformie Amazon Prime Video.