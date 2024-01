Marvels w Disney+. Kiedy premiera w platformie streamingowej?

Źródło: materiały prasowe

Marvel Studios oficjalnie opublikował zwiastun zapowiadający premierę Marvels w Disney+. Nie ma już mowy o plotkach, spekulacjach i teoriach. Widowisko MCU pojawi się w platformie streamingowej już 7 lutego 2024 roku w krajach, w których jest ona dostępna. Oznacza to, że wprowadzają go do streamingu 90 dni po premierze w kinach.

Jest to długi okres, biorąc pod uwagę, jak wielką klapą finansową okazała się ta superprodukcja. Zebrała ona w box office w skali globalnej tylko 206 mln dolarów przy budżecie 270 mln dolarów. Jest to jeden z najdroższych filmów MCU nie opowiadających historii o grupie Avengers. Jest to zarazem rekord w historii filmowego uniwersum Marvela, bo do tej pory żadna kinowa produkcja nie osiągnęła tak mało wpływów ze sprzedaży biletów do kin!

Marvels w Disney+ - zwiastun

Marvels - opis fabuły

Carol Danvers, znana też jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej superfanką z Jersey City, oraz jej przybraną siostrzenicą, teraz astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat.