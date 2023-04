Mortal Kombat 2 - jacy złoczyńcy w filmie? Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Todd Garner, producent nadchodzącego filmu Mortal Kombat 2, ujawnił, że prace na planie ruszą już w czerwcu 2023 roku. Preprodukcja (czyli przygotowania do startu zdjęć) idzie pełną parą. Prace na planie mają potrwać zaledwie trzy miesiące do września 2023 roku. Mają one odbyć się w Australii, czyli tam, gdzie kręcono pierwszą część.

Mortal Kombat 2 - złoczyńcy

That Hashtag Show dowiedział się, jakich złoczyńców mamy spodziewać się w dwójce. Są to postacie znane z gry i fabularnie będą odgrywać kluczową rolę w sequelu.

Shao Kahn - główny czarny charakter stojący za działaniami złoczyńców z jedynki.

Baraka

Sindel

Quan Chi

Potwierdzili też, że w końcu pojawi się także Kitana. Co prawda, ten portal nie wspomniał o dodaniu Johnny'ego Cage'a, z uwagi na finałowe sceny jedynki, jego wprowadzenie jest formalnością.

Na ten moment żadne szczegóły fabuły Mortal Kombat 2 nie są znane, więc nie wiadomo, co twórcy przygotowali i czy wyciągnęli wnioski z krytyki pierwszej części. Za kamerą powraca Simon McQuoid, który wyreżyserował Mortal Kombat z 2021 roku.

Niedługo więc powinniśmy poznać obsadę Mortal Kombat 2. Premiera w 2024 roku.

Mortal Kombat - grafiki według SI

Być może niektóre nowe postacie będą wyglądać tak, jak na tych grafikach.