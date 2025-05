Kiedy nowa Lista śmierci? Długo czekaliśmy na datę premiery 2. sezonu!

fot. Prime Video

Drugi sezon serialu Lista śmierci został ogłoszony w lutym 2023 roku, więc sporo czasu po premierze pierwszej serii, która pierwotnie była planowana jako limitowany serial. Projekt odniósł sukces, więc przygotowano The Terminal List: Dark Wolf, który ma wyznaczoną premierę na 27 sierpnia w Prime Video. Na początek pojawią się trzy odcinki, a potem kolejne będą emitowane co tydzień aż do 24 września.

Za sterami drugiego sezonu stoją David DiGillio (twórca i showrunner pierwszego sezonu) oraz Jack Carr, autor książkowego pierwowzoru. Fabuła rozgrywa się przed wydarzeniami z pierwszego sezonu.

Lista śmierci – zdjęcia z 2. sezonu

Lista śmierci - oficjalny kadr z 2. sezonu serialu platformy Amazon Prime Video.

Lista śmierci – opis fabuły 2. sezonu

Historia skupia się na Benie Edwardsie (Taylor Kitsch) i jego przemianie z komandosa Navy SEAL w szpiega pracującego dla CIA. Serial ma pokazać mroczne oblicza wojny i cenę, jaką człowiek musi za nią zapłacić. Amazon zapowiada, że będzie to pełen napięcia thriller szpiegowski.

Taylor Kitsch oraz Chris Pratt grają główne role. W obsadzie są również:

Robert Wisdom

Luke Hemsworth

Dar Salim

Rona-Lee Shimon

Shiraz Tzarfati

Jared Shaw

Pomimo sukcesu w wynikach oglądalności, Lista śmierci nie była dobrze odebrana przez krytyków - tylko 40% pozytywnych recenzji według Rotten Tomatoes. Jednocześnie aż 94% opinii widzów było pozytywnych. To jeden z tych przypadków, gdy te dwie grupy całkowicie się ze sobą nie zgadzają.