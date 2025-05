Zapowiedzi LEGO na czerwiec 2025: Ekspres do Hogwartu, popiersie Iron Mana i myśliwiec Jedi

Fot. LEGO/MARVEL

Reklama

Pierwsza lista przedstawia popkulturowe zapowiedzi LEGO na czerwiec 2025 roku. Została sporządzona tak, by każda pozycja przedstawiała kolejno najważniejsze informacje: uniwersum, z którego pochodzi zestaw, jego nazwę, liczbę elementów, datę premiery w Polsce i cenę. Pozycje zostały ułożone w kolejności chronologicznej, żebyście wiedzieli, co najszybciej trafi do sprzedaży. Pod spodem znajdziecie też galerię, na której można obejrzeć wszystkie wymienione zestawy.

Na drugiej liście umieściliśmy za to popkulturowe zapowiedzi LEGO na resztę roku. Jak możecie się domyśleć – z czasem będzie ich coraz więcej. Dajcie znać, czy taki format Was interesuje. Jeśli tak, na lipiec przygotowujemy dla Was kolejne zestawienie!

Popkulturowe zapowiedzi LEGO [CZERWIEC 2025]

Stan na 30 maja 2025 roku według informacji na oficjalnej polskiej stronie LEGO.

Harry Potter: Potworna księga potworów z zębami. 518 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 269,99 złotych. Harry Potter: feniks Dumbledore'a. 299 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 89,99 złotych. Harry Potter: Privet Drive: Wizyta ciotki Marge. 639 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 399,99 złotych. Harry Potter: Zamek Hogwart: zajęcia z zielarstwa. 390 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 219,99 złotych. Disney: Zamek księżniczek i królewskie zwierzaki. 787 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 539,99 złotych. Disney: Hotel dla zwierząt Minnie. 161 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 174,99 złotych. Disney: 101 dalmatyńczyków — Szczeniaczki Szczęściarz i Penny. 268 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 109,99 złotych. Star Wars: Mech Dartha Maula. 143 elementy. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 64,99 złotych. Star Wars: Mikromyśliwiec Jedi Plo Koona. 89 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 64,99 złotych. Marvel: Figurka Fantastycznej Czwórki kontra Galactus. 427 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 269,99 złotych. Minecraft: Wieża Endermana. 867 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 439,99 zł złotych. Jurassic World: Powietrzna misja z kecalkoatlem i spinozaurem. 984 elementów. Premiera w Polsce: 1 czerwca 2025 roku. Cena: 669,99 złotych. The Simpsons: Krusty Burger. 1635 elementów. Premiera w Polsce: 4 czerwca 2025 roku. Cena: 879,99 złotych. Harry Potter: Zamek Hogwart: Główna wieża. 2135 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena: 1099,99 złotych. Disney: 101 dalmatyńczyków — Szczeniaczek. 1722 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena: 619,99 złotych. Marvel: Popiersie Iron Mana MK4. 436 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena: 269,99 złotych. Władca pierścieni: Book nook z Balrogiem. 1201 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena: 539,99 złotych. Harry Potter: Book nook: Ekspres do Hogwartu. 832 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena: 449,99 złotych. Disney: Andzia. 784 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku. Cena:284,99 złotych.

Zdjęcia powyższych zestawów możecie zobaczyć poniżej.

Zestaw LEGO - Harry Potter: Potworna księga potworów z zębami Zobacz więcej Reklama

Popkulturowe zapowiedzi LEGO [SIERPIEŃ-GRUDZIEŃ 2025]

Wednesday: Kwiat czarnej dalii. 358 elementów. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 109,99 złotych. Marvel: Spider-Man i Oscorp. 808 elementów. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 579,99 złotych. Marvel: Kapitan Ameryka kontra Thanos. 107 elementów. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 149,99 złotych. Marvel: Avengers: Koniec gry Thor kontra Chitauri. 373 elementów. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 219,99 złotych. Marvel: Iron Man i War Machine kontra drony Hammera. 204 elementy. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 89,99 złotych. Super Mario: Prince Florian i Castle Bowser. 675 elementów. Data premiery w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 449,99 złotych. Super Mario: Mario Kart — Bowser i jego zamek. 1068 elementów. Premiera w Polsce: 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 449,99 złotych. Harry Potter: Kalendarz adwentowy na 2025 rok. 278 elementów. Premiera w Polsce: 1 września 2025 roku. Cena: 149,99 złotych. Disney: Kalendarz adwentowy na 2025 rok z Krainą Lodu. 231 elementów. Premiera w Polsce: 1 września 2025 roku. Cena: 149,99 złotych. Star Wars: Droid strażniczy K-2SO. 845 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 399,99 złotych. Batman: Batmobil Batman Forever. 909 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 449,99 złotych. Star Wars: Droid bojowy z platformą STAP. 1088 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 lipca 2025 roku. Cena:579,99 złotych. Marvel: Avengers: Czas Ultrona — Quinjet. 1131 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 539,99 złotych. Marvel: Popiersie Iron Spider-Mana. 379 elementów. Produkt w przedsprzedaży, wysyłka rozpocznie się 1 sierpnia 2025 roku. Cena: 269,99 złotych.

Zdjęcia powyższych zestawów możecie zobaczyć poniżej.

Zestaw LEGO - Batman: Batmobil Batman Forever Zobacz więcej Reklama

Dajcie znać, który najbardziej się Wam podoba!