Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Lubiany przez widzów podróżniczy format niebawem powróci na antenę TVN. Co już wiadomo na temat programu Afryka Express?
fot. TVN WBD/Piotr Mizerski
Afryka Express to siódma odsłona programu, w którym uczestnicy ponownie wyruszą w podróż ku przygodzie. Przypomnijmy, że Azja Express zadebiutowała na antenie TVN w 2016 roku. Prowadzącą pierwszych trzech edycji programu była Agnieszka Woźniak-Starak, następnie zastąpiła ją Daria Ładocha. Pierwsza i druga seria popularnego reality show miała miejsce w Azji, a trzecia i czwarta w Ameryce - wówczas nazywało się ono Ameryka Express. W 2023 roku program Azja Express powrócił z 3. edycją, a jej zwycięzcami zostali Andziaks i Luka. W 4. odsłonie wyemitowanej jesienią 2024 roku triumfowali natomiast Jan Błachowicz i Józek Gąsienica-Gładczan. Teraz wyścig przeniesie się na inny kontynent, a miejsce Darii Ładochy w roli prowadzającej zajmie Izabella Krzan. Co wiemy o najnowszej odsłonie programu?

O czym będzie Afryka Express?

Przypomnijmy, że uczestnikami formatu Afryka Express są pary, w których co najmniej jedna osoba jest znaną osobowością telewizyjną. Duety rywalizują ze sobą w wyścigu, podczas którego muszą przeżyć za jednego dolara dziennie na jedzenie i każdego dnia znajdować darmowy transport i nocleg. W trakcie grają także o amulety, które sumują się i wliczają do wygranej. Najszybszy duet z każdego odcinka zdobywa immunitet, dzięki niemu nie bierze udziału w eliminacji. Ta para, która jako ostatnia dotrze do punktu kontrolnego, żegna się z programem.

Afryka Express: uczestnicy

 Wśród par występujących w programie Afryka Express znaleźli się:

  • Edyta Zając i Michał Mikołajczak
  • Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki
  • Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski
  • Tomasz Iwan i Karolina Woźniak
  • Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh 
  • Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski
  • Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz
  • Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman

Kiedy premiera Afryka Express?

Program Afryka Express będzie można oglądać od soboty 6 września 2025 roku na antenie TVN o 19:45. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Afryka Express  - uczestnicy. Jak wyglądają duety?

Poniżej znajdziecie zdjęcia duetów z programu Afryka Express oraz kilka ciekawostek na ich temat.

Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i opisy:

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Prowadząca program "Hotel Paradise" i jedna z najbardziej uznanych polskich modelek w afrykańską przygodę zabrała ukochanego, znanego aktora Michała Mikołajczaka.

Edyta Zając i Michał Mikołajczak
fot. TVN WBD/Piotr Mizerski
Źródło: TVN

