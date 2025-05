Aż trzy kubełki Lilo i Stich w polskich kinach. Znamy szczegóły, fani zachwyceni

fot. Dawid Muszyński / naEKRANIE.pl

Sieć Cinema City wraz z premierą Lilo i Stich wprowadziła do sprzedaży limitowane kubełki na popcorn związane z filmem familijnym. Są one dostępne w kinach sieci w całej Polsce do wyczerpania zapasów, a wiadomo, że w niektórych już się skończyły! Fani są nimi zachwyceni.

Kubełki na popcorn z Lilo i Stich – jaka cena?

Jak widać na zdjęciach, dostępne są trzy rodzaje kubełków. Oto ceny:

Kubełek z pluszakiem – 129,99 zł

Kubełek w kształcie Sticha – 90 zł

Standardowy metalowy kubełek z wizerunkiem postaci – 40 zł

Amerykańskie kina postawiły na model w kształcie Sticha, promowany w mediach społecznościowych (głównie na platformie X) przed premierą remake’u popularnej animacji. Nie jest to więc coś stworzonego wyłącznie na rynek europejski, ale raczej przeniesienie trendu ze Stanów Zjednoczonych do kin na Starym Kontynencie. Niewątpliwie nie będzie to ostatni przypadek, gdy pomysłowe kubełki trafiają do polskich kin.

Lilo i Stich - sukces w kinach

Film bije rekordy popularności i już osiągnął większy sukces niż animowany oryginał. Zebrano na całym świecie 421,4 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. W Polsce również osiągnięto znakomite otwarcie podczas premierowego weekendu. Na Lilo i Sticha wybrało się 332 217 widzów.

Lilo i Stich - recenzja filmu

Lilo i Stich – fabuła

Historia, podobnie jak w animowanym pierwowzorze, skupia się na dziewczynce Lilo, którą wychowuje nastoletnia siostra Nani. Lilo nawiązuje bliską relację ze Stichem (zwanym też eksperymentem 626) i stają się rodziną. Twórcy eksperymentu 626 jednak chcą go odzyskać.