Młodzi mężczyźni popełniają przestępstwa w Wielkiej Brytanii? Polityk: to wina kobiecej Doktor Who

fot. materiały prasowe

Nowy tematem nagłówków jest wypowiedź Nicka Fletcher, który jest członkiem konserwatywnej partii w Wielkiej Brytanii. Podczas debaty w trakcie międzynarodowego dnia mężczyzny wysnuł on zaskakującą diagnozę brytyjskiego społeczeństwa. Jego zdaniem młodzi mężczyźni zaczynają coraz częściej popełniać przestępstwa z powodu między innymi... kobiety w tytułowej roli w serialu Doktor Who.

Fletcher uważa, że w popkulturze dobre męskie wzorce są na siłę zamieniane na kobiety. A to nie pozostawia młodym mężczyznom wyboru: muszą szukać nowych ludzi do naśladowania w osobach bandytów jak Tommy'ego Shelby'ego z Peaky Blinders.

- Wydaje się, że mała, ale bardzo głośna mniejszość wymaga, by każdy męski bohater lub dobry wzór do naśladowania został zastąpiony przez kobietę... W ostatnich latach mieliśmy to w Doktorze Who, Pogromcach duchów, The Equalizer i w kwestii Luke'a Skywalkera. Wszyscy zastąpieni przez kobiety.

Anneliese Dodds z Partii Pracy dyplomatycznie odpowiedziała Fletcherowi, że problem wzrostu przestępczości wśród młodych mężczyzn ma bardziej złożone przyczyny niż polityk sugeruje. Dodajmy jedynie, że Fletcher mówił o tym śmiertelnie poważnie, co możecie obejrzeć w poniższym nagraniu.