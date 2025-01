fot. Prime Video

Reklama

Świat z cyklu książek Roberta Jordana, na których oparty jest hitowy serial Prime Video, jest bogaty i różnorodny. Każde miejsce ma swoje obyczaje, kulturę i architekturę. Panuje też inna hierarchia społeczna, a także inaczej traktuje się osoby przenoszące Moc. Do tego mieszkańcy wybranych obszarów noszą charakterystyczne ubrania, co możemy zobaczyć na nowych promocyjnych zdjęciach. Główni bohaterowie trafili do Tanchico, gdzie próbują wtopić się w tłum.

Czym charakteryzuje się Tanchico?

W książkach Jordana Tanchico to stolica kraju Tarabon. Jest jednym z najstarszych miast w tym świecie, ponieważ część architektury pochodzi z Wieku Legend. W powieści Ten, który przychodzi ze świtem w tłumaczeniu Katarzyny Karłowskiej (drugi tom Wschodzącego Cienia ze starego wydania) możemy przeczytać:

Ongiś bogaty naród kupiecki, dostawca dywanów, barwników i fajerwerków produkowanych przez Gildię Iluminatorów, aby wymienić choć kilka. Obecnie niewiele wieści dociera z tego kraju zniszczonego wojną domową oraz równolegle prowadzonymi wojnami z Arad Doman i ludźmi zaprzysiężonymi Smokowi Odrodzonemu.

Miasto było kiedyś miejscem bogactwa i sukcesu. Teraz jego blask to tylko fasada, a struktury się kruszą. Po ulicach włóczą się złodzieje i rzezimieszki. W szczególności doki to miejsce, w którym rządzą pięści i siła.

Tanchico w serialu Koło czasu

Po pierwszych zdjęciach można stwierdzić, że w 3. sezonie Koła czasu Tanchico zostanie dobrze przeniesione na ekran z kart powieści. Widzimy Min Farshaw (Kae Alexander), Mata Cauthona w przebraniu (Dónal Finn), Elayne Trakand (Ceara Coveney) i Nynaeve al’Meara (Zoe Robins). Wszyscy wydają się nosić tradycyjne tarabońskie stroje z zasłonami na twarzach.

Zobacz także:

Projektantem scenografii jest Ondrej Nekvasil. Część scen z Tanchico, które odbywały się na plaży lub w dokach, kręcono w Kapsztadzie w RPA, dokładnie w tym samym miejscu, co serial Piraci. Miasto miało wyglądać na wiekowe, ale z tropikalnym klimatem. Zbudowano dodatkowe struktury na tym planie, aby dopełnić wygląd portu miejskiego. Z kolei sceny rozgrywające się wewnątrz budynków kręcono w Pradze, choć niektóre elementy scenografii później wysłano do stolicy RPA. Budowa planu w Kapsztadzie zajęła około dwóch miesięcy. Nekvasil zdradził, że Zanzibar był inspiracją dla wyglądu Tanchico. Twórcom zależało, aby miasto wydawało się zatłoczone, intymne i niebezpieczne. Dużo elementów scenografii powstało z drewna, które musieli postarzyć. Natomiast Tanchico pozostanie wierne książkom, ponieważ będą je otaczać wzgórza i półwyspy, które zostały dodane komputerowo w postprodukcji.

Na początku poniższej galerii znajdują się cztery nowe promocyjne zdjęcia z 3. sezonu, na których znajdują się bohaterowie przebywający w mieście Tanchico.

Koło czasu - zdjęcia z 3. sezonu

Koło czasu - premiera 3. sezonu 13 marca 2025 roku na Prime Video.