TA postać z serialu ma pojawić się w Avengers: Doomsday. Fani chcieli ją już w Końcu Gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Kilka niezależnych od siebie źródeł podaje, że w filmie Avengers: Doomsday małą rolę będzie miał Daredevil! Fani oczekiwali choćby jego cameo w Avengers: Koniec gry, ale w tamtych czasach Marvel podchodził do seriali po macoszemu i nie traktował ich serio. Od kiedy mamy Disney+ sytuacja się zmieniła, a wszystko wskazuje na to, że Daredevil: Born Again może być hitem. Plotki sugerowały, że bohater może pojawić się także w Spider-Manie 4, ale tam następuje zmiana wizji, więc raczej nie będzie to aktualne.

Fot. Materiały prasowe

Avengers: Doomsday - co wiemy?

Za kamerą powracają bracia Russo, czyli reżyserzy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Robert Downey Jr. wraca do MCU w roli głównego złoczyńcy, Doktora Dooma. Na potwierdzonej liście postaci znajdują się:

Reed Richards / Mr Fantastic - Pedro Pascal

Invisible Woman / Susan Storm - Vanessa Kirby

Ludzka Pochodnia / Johnny Storm - Joseph Quinn

Stwór / Ben Grimm - Ebon Moss-Bachrach

Doktor Strange - Benedict Cumberbatch

Prawdopodobna zła wersja Kapitana Ameryki - Kapitan Hydra - Chris Evans

Prawdopodobnie zła wersja Czarnej Wdowy - Scarlett Johansson

Prawdopodobnie Kapitan Carter (alternatywna wersja superbohaterska agentki Carter) - Hayley Atwell

Kapitan Ameryka - Anthony Mackie

Grupa Thunderbolts z filmu pod tym samym tytułem - Jelena Belova, Zimowy żołnierz, Red Guardian, US Agent, Ghost i Taskmaster.

Premiera filmu w 2026 roku.