Powstanie film o Edwardzie Gierku. Scenarzystą projektu jest Rafał Woś

Zdjęcia do filmu o Edwardzie Gierku miały rozpocząć się wiosną tego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa, odbędą się one w późniejszym terminie. Portal Wirtualnemedia.pl podaje, że za scenariusz filmu zatytułowanego roboczo Gierek, odpowiada dziennikarz Rafał Woś. Także on zapewnia, że zdjęcia do filmu ruszą najszybciej, kiedy tylko będzie to możliwe.

Producentem projektu jest Global Studio, a za kamerą staną bracia Michał i Wojciech Węgrzynowie. Obsada nie została jeszcze ujawniona, ale Woś cytowany przez Wirtualnemedia.pl zapewnia, że będzie ona "niebanalna i absolutnie pierwszoligowa". Dodał także, że będzie finansowana z pieniędzy pozyskanych od prywatnych inwestorów.

To będzie pierwsza, zakrojona na tak szeroką skalę filmowa opowieść o tej absolutnie kluczowej postaci współczesnej historii Polski. Postaci, która - mimo upływu lat - wciąż jest ważnym punktem odniesienia i wywołuje olbrzymie emocje - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Rafał Woś.

Edward Gierek był partyjnym działaczem w czasach PRL-u, w latach 1970-1980 jako pierwszy sekretarz PZPR. Za jego rządów wzrosła jakość życia, ale doprowadziło to do zadłużenia Polski za granicą. Premierę filmu zapowiedziano na rok 2021.