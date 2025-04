Showrunner House of Cards pisał scenariusz 2. sezonu Andora. Nad czym teraz pracuje?

fot. Disney+

Beau Willimon pojawił się na evencie w Canneseries, gdzie z dumą opowiedział o swojej pracy nad serialem Gwiezdne Wojny: Andor. Niezmiernie cieszył się z tego, że znów mógł pracować z Tonym Gilroyem, który wcześniej pomagał mu nad kilkoma sezonami House of Cards. Wspomniał, że pierwszy sezon napisał we współpracy z bratem Tony'ego, Danem, w zaledwie sześć dni.

- To była świetna zabawa. Nie musiałem dźwigać ciężaru tego, z czym zwykle boryka się showrunner. Po raz pierwszy w życiu pełniłem jedynie funkcję scenarzysty dostarczającego szkice swojemu przyjacielowi Tony'emu Gilroyowi. Dopóki mu się podobały, wszystko było w porządku.

Jak przyznaje Beau Willimon, proces był bardzo podobny w przypadku 2. sezonu Andora, którego pierwsze odcinki już zdążyły zadebiutować na platformie Disney+. Nie powiedział wiele na jego temat, poza faktem, że "jest z niego bardzo dumny".

fot. Lucasfilm

Rozdzielenie - Beau Willimon o pracy nad serialem

Oprócz Andora, Willimon był pochłonięty produkcją wykonawczą 2. sezonu Rozdzielenia. To doświadczenie opisał jako "zupełnie inne" od tego, co ma w zwyczaju robić. Niemniej zachwycił go przedstawiony świat i nietuzinkowy ton produkcji, zatem pomógł zespołowi w doprowadzeniu nowych odcinków do skutku. Przyznał, że możliwość "ułatwiania czyjejś wizji" sprawia mu ogromną radość.

Przypominamy, że serial jest dostępny na platformie Apple TV+.