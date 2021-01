Riverdale - zdjęcia z 2. odcinka 5. sezonu serialu. Betty i Jughead na tropie przerażających taśm

The CW

The CW zaprezentowało zdjęcia z 2. odcinka 5. sezonu serialu Riverdale. Nosi on tytuł Chapter Seventy-Eight: The Preppy Murders. Pierwotnie epizod miał być częścią czwartej odsłony produkcji, jednak z powodu pandemii koronawirusa twórcy musieli go przenieść na kolejną serię, aby domknąć wątki zanim nastąpi zapowiadany przeskok czasowy między historiami. Zdjęcia są dostępne poniżej.

W odcinku śledztwo Betty i Jugheada w sprawie autora przerażających taśm przybiera nieoczekiwany obrót po odebraniu telefonu od Breta. Tymczasem Archie jest zmuszony podjąć trudną decyzję, gdy osoba odpowiedzialna za śmierć jego ojca potrzebuje jego pomocy. Ponadto Veronica i Hermosa wymyślają plan zmuszenia Hirama do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Riverdale 5x02

W obsadzie odcinka znajdują się Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Apa, Sean Depner, Camila Mendes, Mishel Prada, Mark Consuelos i Madelaine Petsch. Premiera epizodu 27 stycznia.