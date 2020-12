Riverdale, Batwoman i inne - The CW ujawnia opisy premierowych odcinków sezonów swoich seriali

Materiały prasowe

Pandemia koronawirusa sprawiła, że seriale stacji The CW zanotowały opóźnienie produkcyjne. Jednak w końcu część z nich trafi na ekrany w styczniu 2021 roku. Będą to 2. sezon Batwoman (17 stycznia), 5. sezon Riverdale (20 stycznia), 2. sezon Nancy Drew (20 stycznia) oraz nowy serial, Walker (21 stycznia), czyli reboot Strażnika Teksasu. The CW zaprezentowało w sieci oficjalne opisy premierowych odcinków wspomnianych produkcji. Możecie je sprawdzić poniżej.

Riverdale:

Betty (Lili Reinhart) i Jughead (Cole Sprouse) prowadzą dochodzenie w sprawie pewnego autora, które kieruje ich na trop tajnego podziemia pokazów filmów dla dorosłych. Aby zaimponować odwiedzającemu dowódcy Akademii Marynarki Wojennej, Archie (KJ Apa) zgadza się wziąć udział w pojedynku bokserskim z innym kandydatem - KO Kellym (gościnnie Zane Holtz). W międzyczasie, gdy Cheryl (Madelaine Petsch) przygotowuje się do balu maturalnego, natrafia na ważny sekret, który Toni (Vanessa Morgan) przed nią ukrywa.

Batwoman:

Przyjaciele i rodzina Kate trzymają się nadziei, że bohaterka nadal może zostać odnaleziona. W tym czasie bezdomna 25-latka Ryan Wilder (Javicia Leslie) natrafia na kostium Kane. Pragnąc nigdy już nie być ofiarą, Ryan przywdziewa strój, by użyć go jako swojej zbroi i wkracza na ulice Gotham, eliminując członków nowego gangu zwanego False Face Society. Tymczasem zarówno Jacob Kane (Dougray Scott), jak i Luke Fox (Camrus Johnson) rozpoczynają poszukiwania Kate, Mary Hamilton (Nicole Kang) boryka się z utratą kolejnego członka rodziny, Sophie Moore (Meagan Tandy) zmaga się z rzeczami, które nie zostały wypowiedziane jej pierwszej miłości , a Alice (Rachel Skarsten) jest wściekła, że ​​ktoś dotarł do Kate, zanim zdążyła się zemścić. W tym samym czasie „Bruce Wayne” (gościnnie Warren Christie) powraca pod pretekstem poszukiwania Kate, ale prawda jest taka, że ​​chce odzyskać swój strój. Sytuacja staje się starciem oszustów, gdy „Batwoman” i „Bruce” zmierzą się ze sobą w pełnej akcji premierze sezonu.

foto. CW

Nancy Drew:

Nancy (Kennedy McMann) i ekipa Drew wciąż nie mogą się pogodzić z wizją ich śmierci. Teraz jeszcze bardziej zdają sobie sprawę, że muszą opracować plan powstrzymania Aglaeca, zanim będzie za późno. W międzyczasie detektyw Tamura (gościnnie Ryan-James Hatanaka) przybywa do miasteczka, aby sprowadzić Nancy na przesłuchanie, ponieważ jest teraz podejrzaną o napaść na tajemniczą dziewczynę znajdującą się w śpiączce.

Walker:

Cordell Walker (Jared Padalecki), wdowiec i ojciec dwojga dzieci z własnym kodeksem moralnym, wraca do domu w Austin w Teksasie, po dwóch latach ukrywania się, tylko po to, by odkryć, że w domu czeka go bardzo ciężka praca. Kiedy Walker próbuje ponownie połączyć się ze swoim kreatywnym i troskliwym synem Augustem (Kale Culley) i upartą, nieco zbuntowaną nastoletnią córką Stellą (Violet Brinson), odkrywa, że ​​musi zmierzyć się ze swoją rodziną - Liamem (Keegan Allen), bratem Walkera, który wkroczył w życie jego dzieci podczas nieobecności Cordella, jego spostrzegawczą matką Abeline (Molly Hagen) i jego konserwatywnym ojcem, farmerem Bonhamem (Mitch Pileggi). Były kolega Walkera, Larry James (Coby Bell), jest teraz jego kapitanem w Strażnikach Teksasu. Walker znajduje nieoczekiwaną wspólną więź ze swoją nową partnerką Micki Ramirez (Lindsey Morgan), jedną z pierwszych kobiet w historii Strażników, a jednocześnie staje się coraz bardziej podejrzliwy co do okoliczności związanych ze śmiercią jego żony (gościnnie Genevieve Padalecki ).