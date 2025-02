fot. New Line Cinema/Universal Pictures/Vestron Pictures

Reklama

Luty to miesiąc zakochanych, podczas którego ci świętują swoje osobiste święto w postaci Walentynek. Co roku w kinach i na platformach streamingowych pojawiają się nowe produkcje przeznaczone właśnie dla tego grona odbiorców. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was listę filmów romantycznych, które poprawią humor, podniosą na duchu i sprawią, że niedowiarkowie uwierzą w miłość.

Na liście znalazły się istne klasyki tego gatunku, ale również i nowsze produkcje. Znalazło się nawet miejsce dla filmu animowanego. Zgadniecie jakiego?

Te filmy romantyczne poprawią Wam humor i uwierzycie przez nie w miłość [LISTA]

Zobacz także:

Najlepsze filmy romantyczne w historii - ranking na walentynki