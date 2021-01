Star Trek - kultowy Data jako świetna, kolekcjonerska figurka [ZDJĘCIA]

materiały prasowe

Postać Daty pojawiła się po raz pierwszy w serialu Star Trek: Następne pokolenie i czterech jego filmowych kontynuacjach, by powrócić w 2020 roku w produkcji CBS All Access Star Trek: Picard. Tym razem kultowy bohater otrzymał swoją kolekcjonerską figurkę.

Schubert Tam, znany również jako Nanjin, uruchomił Exo-6, ujawniając bardzo szczegółową figurkę w skali 1: 6 przedstawiającą postać graną przez Brenta Spinera. Nanjin zaczął projektować figurki Star Trek jako hobby, ale przeistoczył to w zarobkową działalność. Kolekcja Exo-6 ma na celu przedstawienie jak najdokładniej odwzorowanych bohaterów uniwersum. Zdjęcia figurki Daty możecie obejrzeć poniżej.

Data figurka kolekcjonerska

Data to porucznik Gwiezdnej Floty, który jest androidem, służącym na statku USS Enterprise. Bohater chciałby być człowiekiem, przez co dąży do upodobnienia się do nich. Dlatego między innymi studiuje sztukę ludzkiego humoru.