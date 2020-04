Ryan Reynolds i Shawn Levy znowu łączą siły w filmie o podróży w czasie

Ryan Reynolds i Shawn Levy współpracowali ostatnio przy okazji filmu Free Guy. Teraz obaj stworzą wspólnie kolejny projekt, którym będzie komedia science fiction o podróżach w czasie. Bohater grany przez Reynoldsa, będzie musiał cofnąć się w czasie, aby pomóc 13-letniemu sobie. Spotka też wtedy swojego nieżyjącego ojca.

Na razie nie znamy tytułu produkcji i roboczo funkcjonuje jako Our Name Is Adam, wcześniej planowany projekt o tym samym koncepcie z udziałem Toma Cruise'a. Ostatecznie jednak dojdzie do zmian i scenariusz napisany przez T. S. Nowlina, zostanie zmieniony przez Jonathana Toppera. Za kamerą oczywiście Shawn Levy. Przypomnijmy, że film Free Guy trafi do kin w grudniu.