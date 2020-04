DC wraca ze sprzedażą drukowanych komiksów - oto lista. Jak odpowie Marvel?

Marvel i DC borykają się w ostatnich dniach z wieloma następstwami rozszerzającej się epidemii koronawirusa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że sklepy komiksowe na terytorium całych Stanów Zjednoczonych zostały zamknięte, a największy amerykański dystrybutor komiksów, firma Diamond, wstrzymała swoją działalność handlową przynajmniej do końca maja. Analitycy zastanawiali się, kiedy w obliczu takiej sytuacji oba wydawnictwa wznowią sprzedaż komiksów w wersji drukowanej. Wiemy już, że dojdzie do tego znacznie szybciej, niż początkowo zakładano.

DC Comics sondowało aż 2 tysiące potencjalnych dostawców, z których nieokreślona na razie część zdecydowała się na współpracę z komiksowym gigantem. W wyniku tych działań firma postanowiła, że w najbliższej przyszłości będzie wypuszczać na rynek mniejszą od wcześniejszej liczbę pozycji w wersji drukowanej. I tak już 28 kwietnia amerykańscy czytelnicy dostaną możliwość zakupienia następujących tytułów: Batman Giant #4, The Dreaming #20 i Daphne Byrne #4 (wszystkie będą też dostępne w wersji cyfrowej).

5 maja pojawią się Batman & The Outsiders #12, The Flash #753, The Green Lantern Season Two #3, Hawkman #23, House of Whispers #20 i Joker/Harley: Criminal Sanity #4, natomiast tydzień później: Harley Quinn #72, Justice League #44, Justice League Odyssey #20, Lois Lane #10 i Metal Men #6.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów DC. W czerwcu na rynek trafi 92. zeszyt serii Batman, którą tworzy obecnie James Tynion IV - kolejna odsłona tego cyklu jest niezwykle wyczekiwana wśród miłośników superbohaterów.

Na dzień dzisiejszy Marvel nie ogłosił jeszcze swoich najbliższych planów wydawniczych. Analitycy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczają jednak, że Dom Pomysłów powinien również zacząć wypuszczać komiksy w wersji drukowanej już na przełomie kwietnia i maja br. - ostateczna decyzja powinna zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu.