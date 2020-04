HBO MAX - data premiery platformy VOD w USA [WIDEO]

WarnerMedia ogłosiło, że premiera platformy streamingowa HBO MAX w USA odbędzie się 27 maja. Na razie jest to tylko start na terenie Stanów Zjednoczonych i nie dotyczy żadnego innego kraju na świecie.

W bibliotece tytułów znajdą się wszystkie produkcje HBO, a także inne hity jak Przyjaciele, Miasteczko South Park czy Teoria wielkiego podrywu. To były największe i najgłośniejsze zakupy platformy. Na razie program zbierający obsadę Przyjaciół do wspólnej rozmowy o serialu został opóźniony z uwagi na pandemię koronawirusa. Początkowo był on planowany na start usługi.

W ofercie znajdą się też produkcje oryginalne:

Love Life zobacz zwiastun).

zobacz zwiastun). On the Record - filmy dokumentalny

Legendary - teleturniej taneczny

Craftopia - program dla dzieci propagującej własnoręczne tworzenie różnych rzeczy

Looney Tunes Cartoons

The Not Too Late Show with Elmo

Cena za subskrypcję w USA wyniesie 14,99 dolarów za miesiąc. Łącznie można znaleźć treść, która zapewni rozrywkę na 10 000 godzin. W produkcji jest wiele innych seriali aktorskich, które prędzej czy później tam trafią.

HBO MAX - zwiastuny