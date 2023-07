Sarah Silverman pozywa firmy Meta i OpenAI o naruszenie praw autorskich

fot. HBO

Satyryczka i aktorka, Sarah Silverman, pozywa Metę i OpenAI o bezprawne korzystanie z jej twórczości. Według artystki chronione prawem autorskim materiały zostały wykorzystane do trenowania modeli językowych AI. ChatGPT należący do OpenAI oraz LLaMA firmy Meta miały bazować na danych, które zostały pozyskane z nielegalnych źródeł. Sarah Silverman stanowczo zaprzecza, aby kiedykolwiek wyraziła zgodę na to, by jej twórczość została wykorzystana do takich celów. Podobne stanowisko reprezentują pisarze - Christopher Golden oraz Richard Kadrey.

Meta i OpenAI - pozwy

Twórcy złożyli w odrębnych pozwach dowody na nadużycie ich praw autorskich. Czytamy, że ChatGPT miał szkolić się na następujących książkach: The Bedwetter Sary Silverman, Ararat Christophera Goldena i Sandman Slim Richarda Kadreya. Załączone zostały przykładowe odpowiedzi sztucznej inteligencji, która generowała streszczenia materiałów objętych prawem autorskim.

W przypadku modelu AI Mety zacytowano wiele dzieł Kadreya i Goldena oraz przytoczono raport firmy, który donosił, że treningowe zbiory LLaMA zawierały dane pobrane z „rażąco nielegalnych” źródeł.