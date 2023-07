Strajk aktorów zaraz wybuchnie. Agenci zostali już przygotowani

fot. materiały prasowe

W poniedziałek, tj.10 lipca 2023, odbyła się konferencja, na której Gildia Aktorów przekazała czołowym, hollywoodzkim agencjom podstawowe informacje o szykującym się strajku. Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli gwiazd branży rozrywkowej o zalecanym sposobie zachowywania się aktorów. Agenci otrzymali informacje, w jaki sposób ich klienci przysłużą się strajkowi, co powinni robić i czego oczekuje się, że będą unikać.

Spotkanie liderów związku z reprezentantami agencji to dosadny znak na gotowość dołączenia do Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Obecny kontrakt między aktorami a producentami wygasa oficjalnie 12 lipca. Liderzy związku gotowi są wytoczyć bitwę z Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych, by walczyć o bardziej zadowalające kontrakty. Już jutro możemy spodziewać się wybuchu formalnego strajku.

Strajk aktorów – konferencja

Źródła donoszą, że wielu przedstawicieli agencji wpadło w panikę na wieść o planach związku. Podczas rozmowy z Gildią Aktorów padały różne pytania, które tyczyły się najbliższych wydarzeń i wywiązywania się z podjętych kontraktów. Agenci dopytywali czy ich klienci będą mogli zasiadać w panelach na nadchodzącym San Diego Comic-Con i czy zobowiązania promocyjne poza Stanami Zjednoczonymi będą akceptowane. W spotkaniu wzięło 140 przedstawicieli wiodących firm oraz główny negocjator Gildii Aktorów Duncan Crabtree-Ireland i szefowa marketingu i komunikacji Pamela Greenwalt.

O zamiarach strajkowania poinformowali liderzy związku słowami:

Krajowy Zarząd Gildii Aktorów ma możliwość ogłoszenia strajku, jeśli Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych nie zgodzi się na umowę, która wzmocni kariery wykonawców i zapewni, że ich zawód pozostanie takim, który może zapewnić godne utrzymanie.

Anonimowe źródło przekazało, że do zeszłego piątku (7 lipca) uważano, iż aktorzy i producenci dojdą do porozumienia. Jednak podjęte rozmowy Gildii Aktorów z agencjami wskazują na rozpoczęcie poważnego przestoju w pracy.