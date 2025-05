Tom Cruise istnieje w świecie Mission: Impossible. Ten easter egg to potwierdza

fot. Paramount Pictures

Jake Hamilton w swoim poście na platformie x potwierdził zabawną fanowską teorię dotyczącą świata Mission Impossible. dostając potwierdzenie że Tom Cruise pojawia się w serii nie tylko jako Ethan Hunt, ale także jako on sam. Wszystko to spowodowało jedno zdjęcie zza kulis, na którym widać że cześcią scenografii w jednej ze scen jest półka z kasetami VHS, a jedną z nich jest Raport Mniejszości, czyli produkcja, w której Cruise grał główną rolę. Przepytując Hayley Attwell, Simona Pegga i Pom Klementieff, Hamilton zapytał o ten rekwizyt, jednocześnie wzbudzając zdziwienie na twarzach aktorów. Klip można zobaczyć poniżej:

Mission Impossible: The Final Reckoning - fabuła, obsada

Agent Ethan Hunt i jego zespół IMF nie ustają w poszukiwaniach Entity – zaawansowanej sztucznej inteligencji, która przeniknęła do globalnych sieci wywiadowczych. Na ich tropie są nie tylko rządy światowych mocarstw, ale także tajemnicza postać z przeszłości Ethana. Do misji dołączają również nowi sprzymierzeńcy. Hunt ściga się z czasem by uratować świat, który znamy.

W obsadzie Mission Impossible: Final Reckoning znajdą się: Tom Cruise, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Marcin Dorociński, Indira Varma, Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O’Brian, Nick Offerman oraz Tramell Tillman. Po przerwie do serii wraca także Angela Bassett.