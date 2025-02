Wielki powrót The Sims 1 i 2! Zestaw z okazji 25-lecia serii to dwie gry i mnóstwo dodatków

fot. EA

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że dwie pierwsze części serii The Sims mogą powrócić w reedycji na PC. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone przez firmę Electronic Arts.

Pakiet zatytułowany The Sims: 25-lecie Zestaw trafił do sprzedaży na platformach EA App, Epic Games Store i Steam 31 stycznia tego roku i wyceniono go na 179,90 zł. W jego skład wchodzą gry The Sims oraz The Sims 2 z dodatkami. Do tej pierwszej produkcji dołączono rozszerzenia Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda Abrakadrabra oraz To były czasy Kolekcja.

W pakiecie z dwójką otrzymamy zaś dodatki Na studiach, Nocne Życie, Własny Biznes, Zwierzaki, Podróże, Cztery Pory Roku, Czas wolny, Osiedlowe życie, Zestaw Świąteczny, Zestaw rodzinny – akcesoria, Szyk i elegancja– akcesoria, Impreza – akcesoria, Moda z H&M – akcesoria, Młodzieżowy Styl, Kuchnia i łazienka Wystrój Wnętrz – akcesoria oraz Rezydencje i Ogrody.

The Sims i The Sims 2: Kolekcje Tradycyjne – zwiastun

Obie gry są też dostępne w sprzedaży osobno, jako pakiety składające się z jednej gry oraz dodatków. Cena The Sims: Kolekcja Tradycyjna wynosi 89,90 zł, a za The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna trzeba zapłacić 129,90 zł.

