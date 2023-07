Barbie: Greta Gerwig ujawnia znaczenie filmu. Fundamentem jest jedna relacja

fot. Warner Bros.

Greta Gerwig od zawsze zaliczała się do klubu miłośniczek lalek Barbie. Zgłębiała fenomen linii zabawek i badała przemiany w ich postrzeganiu. Barbie przez lata zyskiwała i traciła na znaczeniu. Uważana za ikonę, szybko została uznana za krok wstecz dla feminizmu. Wszystkie te kwestie silnie poruszały reżyserkę, która podjęła decyzję o ukazaniu w filmie zmieniającej się reputacji lalki. W różnorakim postrzeganiu Barbie pomóc miała więź matki i córki, na której oparta jest cała historia utworzenia linii zabawek.

Gerwig opowiedziała o tym w jednym wywiadzie:

Barbie została wynaleziona w 1959 roku i wciąż ma swoich fanów. Chciałam więc przejść przez ewolucję marki, a przy tym zbadać momenty triumfu oraz gorsze chwile linii zabawek. W przypadku superbohaterów albo jesteś bohaterem, albo złoczyńcą. Jesteś zły lub dobry. Przy Barbie pomyślałam sobie: „A co, jeśli ona jest skomplikowana jak wszyscy inni?”. Myślę, że to było ucieleśnienie tamtego pokolenia. Uważam, że warstwa pokoleniowa jest nieodłączną częścią tej historii. Przypomnijmy sobie – to miała być tylko historia matki i córki. Ruth Handler wymyśliła lalkę dla swojego dziecka. Czułam więc, że ta kwestia jest budulcem mojego filmu.

Takie podejście otwiera drzwi do odkrywania różnych perspektyw pokoleniowych względem Barbie. A kwestia więzi matki i córki wpisana jest w szkielet filmu. Twórczyni Barbie stworzyła lalkę dzięki własnej córce, która dała jej do tego wielką inspirację.

Barbie – kto jeszcze mógł zagrać?

Gerwig wyznała również w innym wywiadzie, że planowała zaangażować do filmu dwójkę ulubionych aktorów. Mieli to być Timothée Chalamet i Saoirse Ronan. Ich role nie byłyby wielkimi występami, jednak dla reżyserki byłyby one „specjalne”. Niestety nie udało się pogodzić harmonogramu artystów z kolejnym projektem. Chalamet był zajęty graniem Willy'ego Wonki w filmie Wonka oraz pracami na planie filmu Diuna 2. Ronan zaś była pochłonięta produkcją swojego pierwszego filmu zatytułowanego The Outrun.

Barbie - 27 aktorów i kogo zagrają

Margot Robbie - sławna odtwórczyni Harley Quinn zagra główną bohaterkę, czyli samą Barbie, która opuści Barbieland i przeniesie się do prawdziwego świata.

Margot Robbie o dzieciństwie z Barbie

Choć rola Barbie kojarzona jest tylko z Margot Robbie, aktorka przyznała, że nie miała owocnego dzieciństwa z lalką. Choć bardzo by chciała powspominać czasy zabaw z Barbie, nie posiada żadnych pamiątek.

Zadzwoniłam do mamy przed trasą prasową i zapytałam: „Czy są jakieś zdjęcia, na których bawię się Barbie, dostaję lalkę na Boże Narodzenie lub coś w tym stylu?”. A ona na to: „Nie mogłam cię nawet zmusić do założenia sukienki!”. Więc nie mam takich fotografii, ale uwielbiam, oglądać podobne zdjęcia moich fanów.

Barbie - premiera 21 lipca w kinach.