Saturday Night Live na poważnie. Program oddał hołd Ukrainie

fot. materiały prasowe

Saturday Night Live powróciło na amerykańskie ekrany po prawie miesiącu przerwy i tym razem wszyscy nie dyskutują o poziomie skeczy, a o wstępniaku programu. Zamiast w typowy dla siebie sposób pokazać w nim jakiś zabawny satyryczny skecz, oddali hołd Ukrainie na poważnie, w podniosłym i poruszającym stylu.

Saturday Night Live - modlitwa za Ukrainę

Pierwsze minuty programu, które możemy obejrzeć na YouTube to wykonanie Modlitwy za Ukrainę przez ukraiński chór Dumka. Na żywo z Nowego Jorku.

Do tego zamiast od razu przełączyć się po wykonaniu na napisy początkowe, kamera najechała na świecie stojące przed Kate McKinnon i Cecily Strong. Były one ułożone tak, by tworzyć napis Kijów po angielsku.

Zobaczcie sami, jak im to wyszło:

Saturday Night Live jest programem realizowanym na żywo, więc na bieżąco można modyfikować jego treść, aby wprowadzić reakcję na bieżące wydarzenia.

