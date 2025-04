James Gandolfini mógł nie zagrać w Rodzinie Soprano? "Mało groźny"

fot. materiały prasowe

Reklama

David Chase, twórca Rodziny Soprano, nie był przekonany do Jamesa Gandolfiniego w roli mafijnego szefa, co zostało ujawnione w książce biograficznej Jasona Baileya zatytułowanej Gandolfini: Jim, Tony and The Life of a Legend. Managerka aktorka, Nancy Sanders, skontaktowała się z filmowcem, twierdząc, że znalazła idealnego Tony'ego Soprano. Chase odpowiedział jej następująco:

- Myślę, że jest świetny. Martwi mnie jedna rzecz: czy on jest wystarczająco groźny?

Sanders szybko go uciszyła, myśląc, że reżyser co najwyżej przyczepiłby się do wagi aktora albo jego łysienia. Zapewniła natomiast, że James Gandolfini poradzi sobie w "groźniejszej" formie. W książce reżyserki castingu, Georgianne Walken i Sheila Jaffe, wspomniały, że Gandolfini był ich faworytem "od samego początku".

fot. materiały prasowe

Rodzina Soprano - fabuła, gdzie obejrzeć?

Rodzina Soprano to jeden z najwyżej ocenianych seriali telewizyjnych ostatnich lat. Tony Soprano mieszka w domku na przedmieściach w New Jersey, jest ojcem rodziny i... szefem miejscowej mafii. Kłopoty w "pracy" i w domu zdają się go przerastać, zwraca się więc o pomoc do lekarki-psychiatry, która nie do końca zdaje sobie sprawę, kim jest jej pacjent. Bijący rekordy oglądalności serial TV, który wyróżniono licznymi nagrodami.

Serial jest dostępny w ofercie abonamentowej platformy Max.

Zobacz także: Czy powstanie serialowy prequel Rodziny Soprano? Michael Gandolfini studzi entuzjazm

Najlepsze postacie z Rodziny Soprano [TOP 15]