Selena + Chef - zwiastun programu. Gotowanie z Seleną Gomez

fot. HBO MAX

Selena + Chef to rozrywkowy program kulinarny, który został stworzony całkowicie zdalnie. W nim też Selena Gomez uczy się gotować wymyślne potrawy od zawodowych kucharzy. Ona jest u siebie w domu, oni natomiast są w swoich domach.

Sama aktorka i piosenkarka twierdzi, że wiele się dzieje w programie i bardzo z tego się cieszy, ponieważ sądzi, że to była doskonała okazja, by stworzyć coś, co rozbawi ludzi.

Pierwszy sezon programu ma 10 odcinków. Wszystko zostało nakręcone podczas pandemii koronawirusa. Ekipa kamerzystów ustawiła sprzęt w domu aktorki i nie miała z nią żadnego kontaktu. Kamery były obsługiwane zdalnie, a w domu Seleny Gomez były tylko osoby, z którym była na samoizolacji.

Selena + Chef - premiera światowa już 13 sierpnia.