Steven Spielberg tworzy arcydzieło science fiction? Scenariusz powalił aktora: "Miałem łzy w oczach"

O fabule filmu o roboczym tytule The Dish, kolejnej produkcji Stevena Spielberga, nie wiadomo prawie nic. W sieci pojawiły się jedynie informacje, że ekranowa opowieść poruszy tematykę UFO; scenarzysta David Koepp jakiś czas temu wyjawił z kolei, że film będzie przywodził na myśl starsze dzieła legendarnego reżysera, określając go nawet mianem "powrotu do korzeni".

W obsadzie The Dish są m.in. Emily Blunt, Colin Firth, Wyatt Russell, Eve Hewson, Josh O'Connor i Colman Domingo. Ostatni z nich w rozmowie z serwisem Deadline przyznał, że miał już okazję czytać scenariusz Koeppa, który sprawił, że słynny aktor "rozpłakał się" po lekturze. Jakby tego było mało, Domingo wychodzi z założenia, że nowa produkcja Spielberga może być "jednym z najpiękniejszych filmów o człowieczeństwie", jakie kiedykolwiek powstały:

Skończyłem czytać scenariusz i po prostu rozpłakałem się jak dziecko. Według mnie to jeden z najpiękniejszych scenariuszy traktujących o człowieczeństwie. A może i najpiękniejszy? Tak, miałem łzy w oczach. Wszystko przez to, w jaki sposób Steven Spielberg wierzy, że możemy być ludźmi, jakimi naprawdę moglibyśmy być. (...) Z perspektywy tego, co na zewnątrz, to doświadczenie w stylu science fiction. Steven zawsze skupiał się przecież na gwiazdach i Księżycu - tylko tyle mogę wam powiedzieć.

Prace na planie The Dish mają rozpocząć się w marcu; przypomnijmy, że za zdjęcia będzie odpowiadał od lat współpracujący ze Spielbergiem Janusz Kamiński.

Premierę produkcji zaplanowano na 15 maja 2026 roku.