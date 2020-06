Siły Kosmiczne - dlaczego postać Lisy Kudrow trafiła do [SPOILER]? Twórca komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Bohaterem serialu Siły Kosmiczne jest Generał Mark R. Naird (Steve Carell) - uznany pilot Sił Powietrznych USA, który marzy o kierowaniu lotnictwem, otrzymuje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej szóstej formacji sił zbrojnych USA - Sił Kosmicznych. Jedną z niespodzianek dla widzów był wątek Maggie (Lisa Kudrow), żony głównego bohatera. W pierwszym odcinku serialu postać ta w niewyjaśnionych okolicznościach trafia do więzienia na 40 lat. Widzowie jednak do tej pory nie poznali przyczyny tego stanu rzeczy.

Współtwórcami Sił Kosmicznych są Steve Carell oraz Greg Daniels (Biuro), który wyjaśnił w rozmowie z portalem Collider, dlaczego okoliczności więzienia dla postaci Kurdow zostały niewyjaśnione.

Daniels zdradził, że wspólnie z Carellem doszli do wniosku, że będzie to zwyczajnie zabawne. Oryginalna koncepcja polegała na tym, aby wyjść poza schemat, gdzie często oficerowie w wojsku posiadający żony i dzieci, zrzucają część obowiązków właśnie na swoje żony.

(...) musi on poradzić sobie także z faktem, że jego żona jest w więzieniu, a jego córka prowadzi swobodne życie i teraz on musi zająć się jej wychowaniem. Wydaje nam się, że to świetny sposób na wywarcie na postaci jeszcze większej presji i zapewnienie licznych zabawnych sytuacji.

Czy kiedykolwiek poznamy powód, dlaczego Maggie trafiła do więzienia? Twórca zapowiada, że widzowie powinni dowiedzieć się do końca serii, jednak nie w pierwszym sezonie. Serial dostępny jest w całości na platformie Netflix.