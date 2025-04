Daredevil: Odrodzenie - aktorka reaguje na twist. "Nie mogłam sobie z tym poradzić"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

8. odcinek serialu Daredevil: Odrodzenie miał już premierę. W jego trakcie okazało się, że to Vanessa Fisk była odpowiedzialna za zlecenie zabójstwa Foggy'ego Nelsona, do którego doszło w premierowym odcinku serialu Marvel Studios. Do ujawnienia tego doszło na gali zorganizowanej przez burmistrza Nowego Jorku, która niespodziewanie została przerwana przez Bullseye'a, który uciekł z więzienia. Poindexter próbował zamordować Fiska, ale na drodze pocisku stanął Matt Murdock, który odcinek skończył skąpany w krwi i czerwonym świetle.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 8 - recenzja spoilerowa

O nowym epizodzie wypowiedziała się Ayelet Zurer, czyli aktorka wcielająca się w Vanessę. Porozmawiała z portalem Screen Rant:

Kiedy przeczytałam o tym [śmierci Foggy'ego], musiałam odłożyć to na bok i zignorować, stłumić fakt tego, że Vanessa była w to zamieszana. Nie myślałam o tym do samego końca. Nie mogłam sobie z tym poradzić. To strasznie przygnębiający, smutny moment, który powiązano z nią.

Aktorka przyznała też, że decyzja o zastrzeleniu byłego kochanka przez Vanessę była skutkiem odbudowy zaufania pomiędzy specyficzną parą. Pociągnięcie za spust było ostatecznym dowodem na to, że się kochają i są gotowi iść przez życie i wszystkie problemy za rękę.

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg IMDb