Netflix stworzy adaptację powieści Akademia Dobra i Zła. Paul Feig za kamerą

Paul Feig (Ghostbusters. Pogromcy duchów) stanie za kamerą adaptacji książki fantasy pt. Akademia dobra i zła. Jest to debiutancka powieść autorstwa Somana Chainani, która koncentruje się na życiu dwóch nastolatek - Sophie i Agathy. Porwane trafiają do innego świata, gdzie trafiają do tytułowej Akademii Dobra i Zła.

Jak wskazuje nazwa, nie jest to typowa szkoła. Tutaj uczniowie szkoleni są na złoczyńców i bohaterów znanych z baśni. Sophie ma spore ambicje, a zdobycie najlepszych ocen pozwoliłoby jej zostać księżniczką i dołączyć do znanych skądinąd absolwentek: Kopciuszka, Roszpunki czy Królewny Śnieżki. Z kolei Agatha bardziej pasuje do grona złoczyńców. Dziwnym zbiegiem okoliczności, dziewczyny trafiają jednak nie tam gdzie powinny. A może jednak nie jest to przypadek?

David Magee (Życie Pi) oraz Laura Solon (Firmowa Gwiazdka) przygotują scenariusz produkcji. Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz oraz Feigco's Feig i Laura Fischer są w gronie producentów, zaś Zack Roth, Patricia Riggen i Chainani są producentami wykonawczymi. Całość powstanie dla platformy Netflix.