Światowa premiera flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. Ceny w Polsce zaskakują. Pozytywnie!

fot. naEkranie.pl

Wyposażone w ulepszony interfejs One UI 7 flagowce mają wnieść korzystanie ze smartfonów na nowy poziom, wprowadzając m.in. inteligentne funkcje rozpoznawania treści i zdjęć, bardziej naturalną interakcję głosową oraz zaawansowane narzędzia fotograficzne i edycyjne. Dodatkowo za zakończenie premierowego pokazu Samsung zapowiedział kolejny model Galaxy – S25 Edge, czyli model smuklejszy niż pokazane właśnie flagowce. Na jednej z grafik pojawił się też obrys modelu z trójczęściowym ekranem, co może oznaczać, że Samsung pracuje także nad takim smartfonem. Niestety, na razie brak dalszych informacji na temat S25 Edge.

Miałem okazję dotknąć najnowszych smartfonów Samsunga, czego efektem są zdjęcia, które możecie obejrzeć w artykule. Nowy design linii Galaxy, zwłaszcza w modelu Ultra, odchodzi od kanciastości kilku poprzednich flagowców Samsunga, ale poza tym charakter wzornictwa się nie zmienił – nadal króluje stylowa elegancja, zdecydowane linie i klasyczny wygląd smartfonów premium.

Od lewej: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S5 Ultra / fot. naEkranie.pl

Nowy wymiar inteligencji

Zgodnie z zapowiedzią, Galaxy S25 wyróżnia się Galaxy AI, opracowanym wraz z Google jako odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników w zakresie wygodnej i intuicyjnej obsługi.

Największe innowacje są odzwierciedleniem oczekiwań użytkowników, dlatego opracowaliśmy Galaxy AI, by umożliwić każdemu interakcję z urządzeniami w sposób naturalny i niewymagający wysiłku.

Dzięki ulepszonym funkcjom Circle to Search i AI Select telefon szybko rozpoznaje numery telefonów, adresy e-mail czy linki na ekranie. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wykonać połączenie, wysłać wiadomość lub przejść na konkretną stronę internetową. W codziennych zastosowaniach pomocne mogą okazać się też kontekstowe sugestie wyszukiwania (np. przy wyszukiwaniu zdjęć w galerii) czy możliwość przełączenia się między różnymi aplikacjami za pomocą poleceń głosowych.

fot. naEkranie.pl

Prywatność w dobie AI

Samsung zapewnia, że rozbudowana interakcja z AI w Galaxy S25 idzie w parze z troską o bezpieczeństwo danych. Nowy Personal Data Engine analizuje zachowania użytkownika bez opuszczania urządzenia, a efektem jest m.in. spersonalizowane wyszukiwanie czy wyświetlanie adekwatnych powiadomień i podpowiedzi w pasku Now Bar oraz planowanie agendy dnia Now Brief. Dane prywatne pozostają zabezpieczone kluczem szyfrowania przechowywanym w Knox Vault, a zastosowanie kryptografii postkwantowej ma chronić użytkowników przed zagrożeniami, które dopiero nadejdą.

fot. naEkranie.pl

Wydajność na nowym poziomie

Sercem Galaxy S25 jest najnowszy Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Samsung deklaruje wzrost wydajności nawet o 40% w przetwarzaniu neuronowym (NPU), 37% w procesach CPU i 30% w GPU w porównaniu do poprzedniego modelu. Ma się to przełożyć nie tylko na płynniejszą obsługę aplikacji i gier, ale także na bardziej zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, dostępne lokalnie – bez konieczności łączenia się z chmurą obliczeniową.

fot. naEkranie.pl

Nowy chipset umożliwia też rozbudowane przetwarzanie obrazu w module ProScaler, co według producenta ma przekładać się na znaczną poprawę jakości skalowania i płynności wyświetlania. Fani mobilnej rozgrywki mogą natomiast liczyć na ulepszony Ray Tracing oraz Vulkan Engine zaprojektowane z myślą o dynamicznych i realistycznych efektach w grach.

Fotografowanie i edycja bez ograniczeń

Samsung Galaxy S25 Ultra wyróżnia się aparatem o zupełnie nowej ultraszerokokątnej matrycy 50 MP (w modelach S25 i S25+ nadal jest to matryca 12 MP). Funkcje rejestrowania i przetwarzania obrazu wspiera silnik ProVisual, który w inteligentny sposób analizuje parametry ruchu, światła i tła. Z kolei tryb filmowy z 10-bitowym zapisem HDR ma zapewnić aż czterokrotnie bogatszy zakres kolorów w stosunku do standardu 8-bitowego.

Dodatkowo Samsung podkreśla nowe narzędzia do edycji foto i wideo. Funkcja Usuwanie dźwięku umożliwia precyzyjne izolowanie konkretnych dźwięków w filmie (np. głosów, hałasu otoczenia czy muzyki), a Wirtualna przesłona w trybie Expert RAW pozwala na zaawansowaną kontrolę głębi ostrości. Udoskonalono również Studio portretu, które daje dostęp m.in. do tworzenia spersonalizowanych awatarów z realistyczną mimiką twarzy i nowych filtrów analogowych.

Design i ekologia

Nowa seria Galaxy S25 kontynuuje minimalistyczną linię wzorniczą, kładąc przy tym nacisk na jakość wykonania i trwałość. Model Galaxy S25 Ultra otrzymał wzmocnioną obudowę z tytanu i materiał Corning Gorilla Armor 2, który wykorzystuje domieszkę ceramiki, zwiększając odporność na uderzenia i zarysowania. W modelach Galaxy S25+ i Galaxy S25 zastosowano po raz pierwszy ramkę z aluminium pochodzącego z recyklingu, a baterie w całej serii zawierają minimum 50% kobaltu odzyskanego ze starych urządzeń lub odrzutów produkcyjnych.

fot. naEkranie.pl

Dodatkowo Samsung zapewnia aż siedem generacji aktualizacji systemu operacyjnego i siedem lat uaktualnień zabezpieczeń, co ma znacząco wydłużyć cykl życia urządzenia. Producent zachęca też do skorzystania ze specjalnej oferty ubezpieczeniowej Samsung Care+ (dostępnej do 3 lutego 2025), chroniącej urządzenia przed przypadkowym uszkodzeniem.

Dostępność i oferta przedsprzedażowa

Seria Galaxy S25 – obejmująca modele S25 Ultra, S25+ i S25 – trafi do regularnej sprzedaży 7 lutego 2025 roku, ale przedsprzedaż smartfonów już się rozpoczęła, a wraz z nią specjalna promocja „2x więcej pamięci”, która potrwa do 6 lutego. Oficjalna premiera i wysyłka zamówionych modeli rusza 7 lutego 2025 roku.

Od 22 stycznia do 6 lutego br. przy zakupie premierowych smartfonów serii Galaxy S25 (S25, S25+ i S25 Ultra) można skorzystać z promocji, w ramach której wariant z większą pamięcią jest dostępny w cenie odpowiednika z pamięcią mniejszą.

fot. naEkranie.pl

Ceny i warianty kolorystyczne

Ceny smartfonów Galaxy S25 nie zmieniły się w porównaniu do serii S24. Cieszy, że nie zdrożały niczym masło.

Samsung Galaxy S25

12 GB / 128 GB – 3999 złotych

12 GB / 256 GB – 4199 złotych

12 GB / 512 GB – 4699 złotych

fot. Samsung Samsung Galaxy S25+ 12 GB / 256 GB – 4999 złotych 12 GB / 512 GB – 5499 złotych fot. Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB / 256 GB – 6399 złotych 12 GB / 512 GB – 6899 złotych 12 GB / 1 TB – 7999 złotych fot. Samsung

Galaxy S25+ i Galaxy S25 pojawią się w wersjach: srebrnej, zielonej, jasnoniebieskiej i granatowej, a dodatkowo w ekskluzywnych kolorach (czarnym, czerwonym i złotym) dostępnych wyłącznie w sklepie online producenta.

Galaxy S25 Ultra dostępny jest w podstawowych kolorach: czarnym, szarym, niebieskim i srebrnym, a także w trzech ekskluzywnych kolorach oferowanych wyłącznie na samsung.com: czarny+, zielony i złoty.

fot. naEkranie.pl

Samsung Care+ – ochrona w każdej sytuacji

Osobom chcącym jeszcze lepiej zabezpieczyć swój nowy smartfon, Samsung oferuje usługę Care+, zapewniającą szybką naprawę lub wymianę urządzenia w razie przypadkowych uszkodzeń. To idealne uzupełnienie promocji przedsprzedażowej, gwarantujące spokój ducha i bezpieczeństwo nowego Galaxy.