Spides - premiera nowego serialu sf we wrześniu na SCI FI

fot. SCI FI

Premiera serialu Spides na antenie SCI FI zaplanowana jest na 6 września o 21:00. Pierwszy sezon ma 8 odcinków, a historia rozgrywa się w Berlinie.

Bohaterką jest Nora (Rosabell Laurenti Sellers), budzi się ze śpiączki, w którą zapadła po zażyciu tajemniczego narkotyku. Kobieta nie pamięta swojego wcześniejszego życia. Tymczasem miejscowy policjant David Leonhart (w tej roli Falk Hentschel) i jego partnerka Nique Navar (Florence Kasumba) wpadają̨ na trop tego samego narkotyku, który ma związek z licznymi zaginięciami nastolatek. Nora chce dojść, co jej się przydarzyło i w toku swojego śledztwa odkrywa przerażający spisek o znacznie większym zasięgu, niż sądziła.

Spides - zdjęcia

Spides

W obsadzie są również Damian Hardung (Imię róży, Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)) jako Alex; Désirée Nosbusch (Bankowa gra) w roli matki Nory; Susanne Wuest (Pachnidło, Widzę, widzę, Carlos) jako Dr Bridget Herter, ambitna szefowa Oddziału Neurochirurgii w Instytucie Torsena; Aleksandar Jovanovic (Zaginione miasto Z, The Titan, Kłamstwo doskonałe) jako Robert Prokopp, skryty szef ochrony; Branko Tomović (Furia, Wywiad z zabójcą) w roli Borisa, rosyjskiego gangstera oraz Kimberly Leemans (The Walking Dead, Nashville, The Fix) w roli Cleo, właścicielki nocnego klubu Rapture.

Spides - zwiastun