Nowe materiały promujące widowisko Kapitan Ameryka 4, czyli Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, trafiły do sieci. Spot pokazuje ujęcia na tak zwaną Wyspę Tiamuta, czyli pozostałości olbrzymiego Celestiala, który został zabity przez bohaterów filmu Eternals. Do tej pory MCU w ogóle nie poruszało kwestii konsekwencji tych wydarzeń, ale Kapitan Ameryka 4 pokaże, że zmienią one świat nie do poznania!

Rola Kapitana Ameryki w Avengers 5. Wydarzenia z jego filmu będą mieć znaczenie

Kapitan Ameryka 4 – spoty

Wideo zdradza, że na szczątkach Tiamuta odkryto metal zwany adamantium. Fani Marvela mogą pamiętać, że to nim zostały wzmocnione kości Wolverine’a i że jego szpony również są pokryte tym metalem.

Do tej pory vibranium było najtrwalszym metalem w MCU, a z niego zbudowana jest tarcza Kapitana. Według zapowiedzi adamantium ma być jeszcze trwalszym materiałem. Takie słowa padają w filmiku.

Kapitan Ameryka 4 – opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć wszystko na czerwono…

Premiera filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat 14 lutego w kinach.